رسميا – بعد 6 أشهر مهتزة في إنجلترا.. كوتروني إلى فيورنتينا

أعلن فيورنتينا ضمه للمهاجم الإيطالي باتريك كوتروني قادما من ولفرهامبتون رسميا.

وأشار موقع ولفرهامبتون الرسمي إلى أن كوتروني انتقل إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة لـ18 شهرا.

وذكر موقع فيورنتينا أن الإعارة لعامين مع أحقية شراء اللاعب بشكل دائم بعد ذلك.

وبدأة كوتروني صاحب الـ22 عاما مسيرته مع ميلان وسجل 27 هدفا مع الروسونيري في عامين.

كما مثل منتخبات إيطاليا السنية المختلفة وسجل سبعة أهداف في 19 مباراة مع منتخب تحت 21 عاما.

وانضم كوتروني إلى ولفرهامبتون بداية الموسم الجاري ولكنه سجل ثلاثة أهداف فقط وصنع أربعة آخرين خلال 24 مباراة شارك فيهم مع الفريق.

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