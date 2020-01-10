تقرير برتغالي: الاهتمام عاد مجددا.. سولشاير سافر البرتغال من أجل برونو فيرنانديز

الجمعة، 10 يناير 2020 - 20:25

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - سبورتنج لشبونة

عاد مانشستر يونايتد ليهتم مجددا بلاعب خط وسط سبورتنج لشبونة برونو فيرنانديز وسافر مدرب الفريق أولي جونار سولشاير لمتابعته.

وذكرت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية في تقرير لها اليوم الجمعة أن سولشاير ومساعده مايك فيلان سافرا إلى البرتغال في وقت سابق لمتابعة اللاعب البرتغالي.

وهو ما أكده أيضا صحفي شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية جيمس كوبر في وقت لاحق.

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وارتبط يونايتد كثيرا بضم فيرنانديز خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة لكن الصفقة توقفت في النهاية مع إشارة بعض التقارير بأن النادي الإنجليزي لم يكن مهتما من الأصل باللاعب.

فيما أرجعت الصحفة البرتغالية سبب فشل الصفقة أن لشبونة طلب الحصول على مبلغ مالي ضخم يفوق ما عرضه يونايتد.

وشارك برونو فيرنانديز الموسم الجاري في 24 مباراة مع لشبونة سجل خلالهم 13 هدفا وصنع 13 آخرين.

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