ليكيب: رغم بيان ليون.. يونايتد وتشيلسي يتنافسان على ضم ديمبيلي

الجمعة، 10 يناير 2020 - 19:25

كتب : FilGoal

موسى ديمبيلي - ليون

على الرغم من إعلان ليون تمسكه بمهاجمه موسى ديمبيلي في بيان رسمي، لكن مانشستر يونايتد وتشيلسي لن يستسلما أمام ذلك في ظل رغبتهما في ضم المهاجم.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها اليوم الجمعة أن يونايتد وتشيلسي يريدان ضم المهاجم في الانتقالات الشتوية الجارية بأي شكل.

وأوضح التقرير أن تشيلسي تفاوض مع ليون في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي في وقت كان النادي الفرنسي لا يمانع بشكل مبدئي رحيل لاعبه.

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وطلب ليون الحصول على 60 مليون يورو مع ضم أوليفييه جيرو من تشيلسي، لكن رفض الأخير الانتقال وتفضيله إنتر ميلان عطل كل شيء.

لذا وفي ظل معاناة ليون في الدوري الفرنسي واحتلاله المركز الـ12 فإن النادي الفرنسي أصدر بيانا بعدم نيته في بيع ديمبيلي وأي لاعب هام في صفوف الفريق.

لكن أشارت "ليكيب" مجددا إلى أن تشيلسي ويونايتد سيواصلان القتال على ضم ديمبيلي حتى نهاية شهر يناير الجاري.

وشارك المهاجم الفرنسي صاحب الـ23 عاما الموسم الجاري في 25 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدفين.

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