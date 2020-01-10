تقرير إيطالي: يونايتد مهتم بضم صانع ألعاب نابولي

الجمعة، 10 يناير 2020 - 19:08

كتب : FilGoal

فابيان رويز - نابولي

أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بضم فابيان رويز صانع ألعاب نابولي لضمه إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح تقرير موقع "كالتشيو نابولي 24" الإيطالي أن اللاعب الإسباني صاحب الـ23 عاما تبلغ قيمته ما بين 80 إلى 90 مليون يورو.

وأبدى ريال مدريد وبرشلونة إلى جانب مانشستر يونايتد رغبتهما في ضم اللاعب في وقت سابق.

وأشار التقرير إلى أن رويز يرفض تجديد تعاقده مع نابولي والذي ينتهي في صيف عام 2023.

وسجل فابيان رويز هدفا وصنع اثنين خلال 22 مباراة خاضها مع نابولي الموسم الجاري في كل البطولات.

اقرأ أيضا

جوارديولا: تخطي أجويرو لرقم هنري سيكون عظيما

اتحاد الكرة يعلن استحداث منصبين لتطوير تنظيم المباريات

فايلر: أجواء إفريقيا تحيط بها ظروف صعبة

إكرامي: الأهلي يبحث عن الفوز دائما

مورينيو: لا يوجد بديل لهاري كين

أسباب إصابات لاعبي الفراعنة في أمم إفريقيا 2017 وكيف استفدنا منها

فابيان رويز نابولي مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

ريفالدو: فالفيردي مدرب سلبي 50 دقيقة | أوروبا
الزمالك يحب المغرب.. بنشرقي يسجل ويتساوى مع ستانلي ويقترب من الهداف الإفريقي ساعة | إفريقيا
رسميا – بعد 6 أشهر مهتزة في إنجلترا.. كوتروني إلى فيورنتينا ساعة | أوروبا
تقرير برتغالي: الاهتمام عاد مجددا.. سولشاير سافر البرتغال من أجل برونو فيرنانديز 2 ساعة | أوروبا
مباشر في إفريقيا - الزمالك (1) زيسكو (0) رأسية مصطفى محمد بجانب القائم 2 ساعة | إفريقيا
اعتراضات وصلت لاشتباكات.. شبيبة القبائل يتعادل مع الرجاء لصالح الترجي 2 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك