تقرير إيطالي: يونايتد مهتم بضم صانع ألعاب نابولي

أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بضم فابيان رويز صانع ألعاب نابولي لضمه إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح تقرير موقع "كالتشيو نابولي 24" الإيطالي أن اللاعب الإسباني صاحب الـ23 عاما تبلغ قيمته ما بين 80 إلى 90 مليون يورو.

وأبدى ريال مدريد وبرشلونة إلى جانب مانشستر يونايتد رغبتهما في ضم اللاعب في وقت سابق.

وأشار التقرير إلى أن رويز يرفض تجديد تعاقده مع نابولي والذي ينتهي في صيف عام 2023.

وسجل فابيان رويز هدفا وصنع اثنين خلال 22 مباراة خاضها مع نابولي الموسم الجاري في كل البطولات.

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