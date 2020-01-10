مدرب شباب الزمالك لـ في الجول: انتظروا مزيد من اللاعبين في الفريق الأول

الجمعة، 10 يناير 2020 - 18:24

كتب : FilGoal

الزمالك - 6 أكتوبر

أبدى أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2001، سعادته بتصديد بعض لاعبيه للفريق الأول، متوقعا تألق المزيد منهم مستقبلا.

أحمد عيد

النادي : الزمالك

الزمالك

فريق الزمالك 2001 فاز على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات دوري الجمهورية.

وقال عبد المقصود في تصريحات لـFilGoal.com عقب اللقاء: "الفوز في اللقاء كان هاما، من أجل مواصلة الصدارة".

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وأضاف "الفريق سيواصل العمل بقوة استعدادا للفترة المقبلة، لأنها ستكون صعبة وحاسمة في مشوار تحقيق البطولة. أمامنا مباراتين حاسمتين أمام مصر للمقاصة والمقاولون العرب في الفترة المقبلة، حيث ينافس الفريقان على اللقب أيضا".

وانتقل عبد المقصود للحديث عن اللاعبين المصعدين للفريق الأول، فقال "سعيد بتصعيد لاعبين للفريق الأول، وأعتقد أنهم يستحقون ذلك، وسيكون أمامهم مستقبل باهر، وسيكونون مستقبل النادي مع باقي المواهب من الأعمار الأخرى".

مدرب الفريق أتم "أحمد عيد الظهير الأيمن مثلا أتوقع تألقه، كذلك أتوقع تألق حسام أشرف، وأسامة فيصل، وحسام عبد المجيد، وباقي اللاعبين من الفريق والفرق الأخرى".

وسجل حسام أشرف هدفا الزمالك مواليد 2001 في لقاء اليوم أمام الإسماعيلي.

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