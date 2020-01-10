رسميا – أرسنال يُعير لاعبه الشاب إلى هدرسفيلد

الجمعة، 10 يناير 2020 - 18:14

كتب : FilGoal

سميث رو - هدرسفيلد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي بشكل رسمي عن إعارة لاعبه سميث رو إلى نادي هدرسفيلد.

صاحب الـ 19 عاما خريج أكاديمية أرسنال شارك في 12 مباراة هذا الموسم في الدوري الممتاز ودوري الرديف.

الجناح الإنجليزي انتقل إلى هدرسفيلد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حسبما أعلن أرسنال.

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وسجل سميث رو 3 أهداف خلال ظهوره في 12 مباراة مع الفريق الأول لـ أرسنال.

وتحدث داني كوليي المدير الفني لهدرسفيلد عن الصفقة قائلا: "نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع موهبة مثل سميث رو".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لناديه "سميث رو سيعطينا ما نفقده. يمكنه اللعب في أكثر من مركز هجومي ونحن نتطلع حقا لمشاركته معنا".

ويحتل هدرسفيلد المركز الـ 20 في دوري الدرجة الأولى في إنجلترا برصيد 28 نقطة من 26 مباراة.

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