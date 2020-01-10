الجونة يخاطب اتحاد الكرة للاحتجاج على حكم مباراته ضد أسوان

أرسل نادي الجونة خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة المصري، يحتج من خلاله على حكم مباراته ضد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

"في إطار سعينا الدائم لتطوير الكرة المصرية والارتقاء بكل عناصر اللعبة، يبدي نادي الجونة تحفظه الشديد على طاقم تحكيم مباراة نادي أسوان والجونة التي أقيمت يوم 7 يناير 2020".

"وذلك بعد القرارات التحكيمية التي اتخذها الحكم على مدار المباراة والأخطاء التحكيمية المتكررة التي شهدتها احداث اللقاء".

"نحن على أتم الاستعداد للمساعدة في تطوير المنظومة التحكيمية حرصا منا على تطوير الكرة المصرية".

الجونة تعادل بنتيجة 1-1 مع مضيفه أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري، في مباراة شهدت 3 ركلات ترجيح، سجل كل فريق واحدة، وأهدر أسوان الضربة الثالثة عن طريق محمد الصباحي.

وشهدت المباراة طرد حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة في الدقيقة 88 بعد الاعتراض على قرار لحكم المباراة.

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