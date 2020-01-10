ألكسندر أرنولد الأفضل في الدوري الإنجليزي لشهر ديسمبر.. وكلوب يتفوق على سولشاير

تفوق ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لـ ليفربول وحصد جائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر 2019 في الدوري الإنجليزي.

أرنولد فاز بالجائزة بعدما سجل هدفا وصنع 3 في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي.

اللاعب البالغ 21 عاما تفوق على كيفين دي بروين وداني أنجز وأداما تراوري وجيمي فاردي.

وكان الإنجليزي الشاب قد حصد أيضا جائزة أفضل لاعب في نادي ليفربول للشهر ذاته.

وسبق أن فاز كل من تيمو بوكي مهاجم نورويتش سيتي بجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس، ثم الجابوني بيير أوباميانج لشهر سبتمبر.

وحصد جيمي فاردي جائزة شهر أكتوبر، والسنغالي ساديو ماني فاز بجائزة شهر نوفمبر.

وواصل الألماني يورجن كلوب الهيمنة على جوائز المدربين إذ حصدها للمرة الرابعة الموسم الجاري.

وسبق لكلوب أن فاز بالجائزة 3 مرات في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر 2019، بينما فاز فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بجائزة شهر أكتوبر 2019.

ليفربول فاز على بورنموث وإيفرتون واتفورد وليستر سيتي وولفرهامبتون.

وتفوق الألماني على أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد ونايجل بريسون مدرب واتفورد.

😍 BOSS 😍 Klopp wins @premierleague's Manager of the Month award for December 👏🏆 pic.twitter.com/4hOyaVyf6m — Liverpool FC (@LFC) January 10, 2020

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