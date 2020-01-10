ضربة لـ أتليتكو مدريد.. كوكي يغيب عن نهائي السوبر الإسباني
الجمعة، 10 يناير 2020 - 10:59
كتب : FilGoal
أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني غياب لاعب الوسط كوكي عن نهائي السوبر الإسباني الذي يجمع الفريق بـ ريال مدريد.
كوكي
النادي : أتليتكو مدريد
اللاعب وفقا لحساب النادي الإسباني على مواقع التواصل الاجتماعي يشعر بألم في الفخذ الأيمن ستكلفه الغياب عن المواجهة المرتقبة.
[📋] INJURY UPDATE@Koke6, ruled out for the #Supercopa2020 final due to muscle pain in the right thigh.— Atlético de Madrid (@atletienglish) January 10, 2020
كوكي البالغ 28 عاما شارك كبديل في مواجهة برشلونة مع بداية الشوط الثاني وسجل هدف التقدم للروخيبلانكوس في الدقيقة الأولى عقب صافرة البداية.
وشارك الإسباني في 24 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما في جميع المسابقات.
وتقام المباراة النهائية للسوبر الإسباني بين قطبي مدريد لأول مرة منذ 2014، بعدما حقق الروخيبلانكوس الفوز باللقب حينها بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.
أتلتيكو مدريد تفوق على برشلونة بنتيجة 3-2 في مباراة ملحمية في الشوط الثاني، فيما فاز ريال مدريد بسهولة على فالنسيا بنتيجة 3-1.
ولأول مرة يقام السوبر الإسباني الذي تشهده المملكة العربية السعودية بين 4 فرق، ويشهد غياب بطل الدوري وكأس الملك عن المباراة النهائية.
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أهداف المباراة | #برشلونة 2 : 3 #اتلتيكو_مدريد— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2020
بصوت المعلق " فهد العتيبي "
#برشلونة_أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/4jPQPPMjd8
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