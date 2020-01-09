المصري لـ في الجول: ننتظر قرار المحكمة الرياضية لإيقاف حرماننا من القيد لفترتين

قال محمد الخولي نائب رئيس المصري إن ناديه ينتظر قرار المحكمة الرياضية لإيقاف حرمان ناديه من القيد لفترتي انتقالات بسبب ضم شيخ موكورو من هلال الأُبيض السوداني.

شيخ موكورو النادي : المصري المصري

وقال الخولي لـFilGoal.com: "نحن لسنا طرفا في الأزمة إلا أننا تضررنا من إيقاف النادي لفترتين".

واستدرك "لكننا عملنا على اتخاذ خطوات جدية لحل الأزمة".

وتابع "سددنا ما يقرب من 30 ألف دولار للنادي السوداني وقدمنا التماسا للمحكمة الرياضية الدولية وسددنا الرسوم البالغة 6 آلاف دولار".

وأتم "ننتظر الآن قرار المحكمة الذي نأمل أن ينهي إيقاف موكورو وفتح القيد بعد إرسال مستندات التصالح مع النادي السوداني".

يذكر أن الأزمة اندلعت بعدما وقع موكورو على عقد انتقاله لمصري رغم سريان تعاقده مع نادي هلال الأُبيض.

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