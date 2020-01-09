في الدرجة الثانية – فاركو يتعاقد مع هداف بحري

الخميس، 09 يناير 2020 - 22:04

كتب : رضا السنباطي

وحيد محسن - فاركو

تعاقد نادي فاركو مع وحيد محسن هداف نادي دمنهور لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وحيد محسن هداف دمنهور برصيد 6 أهداف، وسبق له اللعب بقميص سموحة وطنطا والرجاء وغزل المحلة.

وتحدث محمد خطاب مدير التعاقدات في نادي فاركو مع FilGoal.com عن الصفقة قائلا: "أداء وحيد محسن المميز مع دمنهور في الدور الأول كان السبب الرئيسي للتعاقد معه".

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وأضاف "هو لاعب مميز وتعاقدنا معه لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 250 ألف جنيه".

وتابع "صفقتان فقط متاحان لنا خلال فترة الانتقالات الشتوية وأتممنا الصفقة الأولى".

ويحتل فاركو صدارة مجموعة بحري في الدرجة الثانية في مصر برصيد 23 نقطة من 11 مباراة.

بينما يحتل نادي ألعاب دمنهور المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.

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