كرة طائرة – سيدات مصر يهزمن بوتسوانا في ختام تصفيات طوكيو.. وتأهل كينيا

فاز المنتخب المصري للكرة الطائرة (سيدات) على منتخب بوتسوانا 3-0 في ختام تصفيات أولمبياد طوكيو 2020.

فوز منتخب مصر على بوتسوانا كان غير ذي قيمة، حيث تأهل المنتخب الكيني عن المجموعة التي ضمت الكاميرون ونيجيريا أيضا.

آمال المنتخب المصري انتهت فعليا بعد تحقيق فوز وحيد أمام نيجيريا والخسارة من كينيا والكاميرون، قبل مواجهة بوتسوانا.

وبالتالي، صار من الصعب تأهل أي طرف مصري لمسابقات الكرة الطائرة في طوكيو.

ذلك بعد أن صار وصول منتخب مصر للكرة الطائرة (رجال) لأولمبياد طوكيو 2020 صعبا للغاية، بعد الخسارة من تونس 3-0 في التصفيات الإفريقية المؤهلة للدورة الأولمبية

ويحتاج الفراعنة لخسارة تونس من الجزائر في الجولة الأخيرة، وهو الأمر المستبعد، مع فوز منتخب مصر على الكاميرون.

وبالتالي، يدخل الثلاثي مصر وتونس والجزائر بنفس الرصيد ووقتئذ يحتكم الثلاثي الشمال إفريقي لفارق الأشواط والنقاط.

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