بسبب بالوتيلي.. حظر مشجع هيلاس فيرونا من النشاط الرياضي لـ 5 سنوات

حظرت الشرطة الإيطالية مشجعا لنادي هيلاس فيرونا من أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات بسبب هتافاته العنصرية ضد ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا.

ماريو بالوتيلي النادي : بريشيا بريشيا

الشرطة الإيطالية لم تعلن اسم المشجع لكنها وصفته أنه بعمر الـ 38 عاما ويسكن بمدينة جرجنت الإيطالية.

بالوتيلي تعرض لهتافات عنصرية على هيئة أصوات القرود من جماهير هيلاس أثناء المشاركة بقميص بريشيا في الثالث من نوفمبر الماضي بالدوري الإيطالي.

موقف جماهير هيلاس ما أغضب لاعب ميلان وإنتر السابق وجعله يُمسك بالكرة وسددها في المدرجات ومحاولا الخروج لولا زملائه ولاعبي فيرونا الذين دعموه وتوقّف المباراة لعدة دقائق، فقرر البقاء في الملعب وسجلا هدفا.

المهاجم الإيطالي فسر سبب رد فعله على الانتهاكات العنصرية في فيرونا في وقت لاحق قائلا: "أنا إيطالي، لقد حدث بالفعل لابنتي أيضا، إذا لم أتفاعل فلن يحدث شيء. يمكنك نعتي بالأحمق، لا مانع من ذلك".

اللاعب البالغ 29 عاما سجل الموسم الحالي 5 أهداف في 13 مباراة.

اقرأ أيضا

4 سيارات لتطبيق VAR.. وتدابير تطبيقه في الدور الثاني

مؤتمر كارتيرون: أفضل قيد كاسونجو

التصور الحالي لمباراة السوبر قد يؤجل قمة الدوري

جهاز زمالكاوي لسموحة؟

الأهلي: مروان جاهز لمواجهة بلاتينوم