بسبب بالوتيلي.. حظر مشجع هيلاس فيرونا من النشاط الرياضي لـ 5 سنوات

الخميس، 09 يناير 2020 - 21:36

كتب : FilGoal

بالوتيلي

حظرت الشرطة الإيطالية مشجعا لنادي هيلاس فيرونا من أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات بسبب هتافاته العنصرية ضد ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا.

الشرطة الإيطالية لم تعلن اسم المشجع لكنها وصفته أنه بعمر الـ 38 عاما ويسكن بمدينة جرجنت الإيطالية.

بالوتيلي تعرض لهتافات عنصرية على هيئة أصوات القرود من جماهير هيلاس أثناء المشاركة بقميص بريشيا في الثالث من نوفمبر الماضي بالدوري الإيطالي.

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موقف جماهير هيلاس ما أغضب لاعب ميلان وإنتر السابق وجعله يُمسك بالكرة وسددها في المدرجات ومحاولا الخروج لولا زملائه ولاعبي فيرونا الذين دعموه وتوقّف المباراة لعدة دقائق، فقرر البقاء في الملعب وسجلا هدفا.

المهاجم الإيطالي فسر سبب رد فعله على الانتهاكات العنصرية في فيرونا في وقت لاحق قائلا: "أنا إيطالي، لقد حدث بالفعل لابنتي أيضا، إذا لم أتفاعل فلن يحدث شيء. يمكنك نعتي بالأحمق، لا مانع من ذلك".

اللاعب البالغ 29 عاما سجل الموسم الحالي 5 أهداف في 13 مباراة.

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