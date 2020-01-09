مصدر مقرب من حسام حسن لـ في الجول: لا يحب الاستسلام ولكن.. واتفاق ودي مع سموحة

قال مصدر مقرب من حسام حسن المدير الفني السابق لسموحة إنه قرر الرحيل عن النادي السكندري مساء الأربعاء، رغم محاولات حثيثة من فرج عامر رئيس النادي لإثنائه عن قراره.

وأوضح المصدر لـFilGoal.com: "تم توقيع الاتفاق الرسمي بالرحيل مع فرج عامر، المدرب أراد الرحيل رغم محاولات فرج عامر".

وشدد "للحقيقة، حسام حسن لا يحب الاستسلام لكنه شعر أنه لا يمكنه إضافة الجديد لسموحة".

وأكد "في النهاية، أقنع حسام حسن فرج عامر برأيه، وطلب عامر من حسام حسن أن يقود الفريق في مباراة حرس الحدود".

وأكمل "حسام حسن لا يحب التخلي عن أحد، لذا وافق. هذا الاتفاق يعد لاغيا لو تعاقد سموحة مع مدرب قبل مباراة يوم الأحد المقبل".

أعلن سموحة بشكل رسمي استقالة حسام حسن من منصب المدير الفني للفريق، واستقالة شقيقه إبراهيم حسن من منصب مدير الكرة.

وقال سموحة عبر حسابه على تويتر: "التوأم يتقدم بإستقالته من القيادة الفنية للفريق على ان تكون مباراة حرس الحدود القادمة هي الأخيرة لهما مع الفريق، شكرا لكما على كل ما قدمتماه للنادي ونتمنى لكما دوام التوفيق".

ويتولى حسام حسن تدريب سموحة منذ فبراير الماضي ولعب 24 مباراة مع الفريق، فاز في 9 وتعادل 6 وخسر 9 أخرهم ضد وادي دجلة 3-2 في الجولة 12 من الدوري المصري.

سموحة هو ثامن فريق يدربه حسام حسن في الدوري المصري، بعد فترات متعددة مع المصري والزمالك، وفترة واحدة مع أندية الاتصالات والإسماعيلي ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز.

وخسر سموحة مباراتين متتاليتين في الدوري، ضد المصري وضد دجلة، ليصبح الفريق السكندري سابعا بـ17 نقطة بعد 12 جولة.

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