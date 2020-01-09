سموحة: نحترم رغبة إبراهيم وحسام حسن ونثمن مجهودها

الخميس، 09 يناير 2020 - 20:30

كتب : FilGoal

حسام حسن - الزمالك - سموحة

أعرب فرج عامر رئيس نادي سموحة على احترامه وتقديره لـ حسام وإبراهيم حسن تعليقا على تقديهم الاستقالة من تدريب النادي.

فرج عامر قال في تصريحات نشرت عبر الحساب الرسمي للنادي السكندري: "نحترم ونقدر الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن ونثمن مجهودهم واخلاصهم وتفانيهم في العمل".

وتابع "ونحترم رغبته وتربطنا بهم علاقة أخوة ومحبة واحترام متبادل".

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وقال مصدر لـFilGoal.com إن حسام المدير الفني لـ سموحة إدارة النادي برئاسة فرج عامر مازالت تبحث الاستقالة.

ويتولى حسام حسن تدريب سموحة منذ فبراير الماضي ولعب 24 مباراة مع الفريق، فاز في 9 وتعادل 6 وخسر 9 أخرهم ضد وادي دجلة 3-2 في الجولة 12 من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن المدير الفني الحالي للفريق السكندري، وإدارة سموحة، يتفاوضا حول تخفيض قيمة الشرط الجزائي الذي يصل لـ3 أشهر من عقد ثاني أكبر هداف في تاريخ الدوري المصري.

وفي الوقت ذاته، اقترب النادي السكندري من إتمام التفاوض مع أسامة نبيه لقيادة الفريق، ومن المنتظر أن يعاونه زميله السابق في الزمالك محمد صبري.

وفي هذه الحالة، سيكون نبيه على موعد مع التدريب في الدوري الممتاز للمرة الأولى بعد أن رحل عن نادي مصر قبل انطلاق الموسم الجاري.

وخسر سموحة مباراتين متتاليتين في الدوري، ضد المصري وضد دجلة، ليصبح الفريق السكندري سابعا بـ17 نقطة بعد 12 جولة.

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