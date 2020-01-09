التشكيل – برشلونة يبدأ دون راكيتيتش.. وفيليكس وموراتا يقودان أتليتكو

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي يواجه فيه أتليتكو مدريد.

فالفيردي خير عدم البدء بإيفان راكيتيتش في وسط الملعب، مفضلا البدء بسيرخيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج وأرتورو فيدال في وسط الملعب.

ويواجه أنطوان جريزمان فريقه السابق، حيث يتشارك مع ليونيل ميسي ولويس سواريز قيادة خط الهجوم.

ويعوض نيتو المصاب مارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى.

وأتى تشكيل برشلونة كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: سيرجي روبرتو – جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – خوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – أرتورو فيدال – فرينكي دي يونج

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان

البدلاء: إينياكي بينيا – نيلسون سيميدو – إيفان راكيتيتش – كليمينت لونجليه – جونيور فيربو – كارليس بيريز – أنسو فاتي

أما دييجو سيميوني، فيعول على الثنائي جواو فيليكس وألفارو موراتا لتهديد حظوظ برشلونة، خلفهما العملاق يان أوبلاك.

وأتى تشكيل أتليتكو كالتالي..

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كيران تريبييه - فيليبي - ستيفن سافيتش – رينان لودي -

الوسط: توماس بارتي – ساؤول – هيكتور هيريرا – أنخلي كوريا

الهجوم: جواو فيليكس – ألفارو موراتا

البدلاء: أدان – أرياس – كوكي – فيتولو – هيرموسو – ريكيلمي – ماركوس يورنتي

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