كواريزما قريب من قطبي الكرة الأرجنتينية

الخميس، 09 يناير 2020 - 19:54

كتب : FilGoal

كواريزما

ظهر اسم الجناح البرتغالي ريكاردو كواريزما على طاولة ناديي بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينين في ظل بحثه عن تجربة جديدة.

كواريزما تداولت اسمه وسائل إعلام برازيلية للحاق بمدربه السابق جوزفالدو فيريرا الذي تولى مهمة تدريب سانتوس البرازيلي في وقت سابق.

أوسكار دياز وكيل اللاعب البالغ 36 عاما أبدى نيته في عرض اللاعب على إدارة قطبي الكرة الأرجنتينية.

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وكيله قال لإذاعة "أل فوندي ديلا ريد" مصرحا: "في الأيام المقبلة سنقدم عرضا لريفر بليت وبوكا جونيورز".

دياز يعد وكيلا للاعب ساو تومي لويس ليال الذي لعب لعديد الأندية في البرتغال ويرتدي قميص نيويلز أولد بويز حاليا.

كواريزما سجل الموسم الحالي بالدوري التركي في 14 مباراة 3 أهداف بقميص قاسم باشا ويزامل المحترف المصري كريم حافظ.

ولعب كواريزما بقمصان أندية بورتو وبرشلونة وسبورتينج لشبونة وتشيلسي وإنتر وبشكتاش وأهلي دبي الإماراتي.

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