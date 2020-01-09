سكاي: سبب وحيد يمنع يونايتد من ضم إريكسن في يناير
الخميس، 09 يناير 2020 - 18:42
كتب : FilGoal
يرغب أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في عدم ضم كريستيان إريكسن لاعب خط وسط توتنام خلال الانتقالات الشتوية الجارية رغم نيته في شرائه بشكل عام.
كريستيان إريكسن
النادي : توتنام هوتسبر
وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن يونايتد ليس لديه نية في إنفاق أي مال خلال الشهر الجاري لضم إريكسن طالما إنه سيكون متاحا مجانا في الصيف المقبل.
وينتهي تعاقد إريكسن مع توتنام بنهاية الموسم الجاري ورفض اللاعب الدنماركي تجديد تعاقده.
وذكرت بعض التقارير أن قيمة ضم إريكسن في الشتاء الجاري ستكلف يونايتد 20 مليون يورو.
جدير بالذكر أن إريكسن ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية لكن توتنام رفض بيعه، قبل أن تشير بعض التقارير إلى أن إنتر ميلان يريد ضمه خلال الانتقالات الجارية.
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