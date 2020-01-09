سكاي: سبب وحيد يمنع يونايتد من ضم إريكسن في يناير

الخميس، 09 يناير 2020 - 18:42

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - توتنام - الصورة من حساب توتنام

يرغب أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في عدم ضم كريستيان إريكسن لاعب خط وسط توتنام خلال الانتقالات الشتوية الجارية رغم نيته في شرائه بشكل عام.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن يونايتد ليس لديه نية في إنفاق أي مال خلال الشهر الجاري لضم إريكسن طالما إنه سيكون متاحا مجانا في الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد إريكسن مع توتنام بنهاية الموسم الجاري ورفض اللاعب الدنماركي تجديد تعاقده.

أخبار متعلقة

تقارير: ميلان يحدد بديل بيبي رينا وصفقته الدفاعية الجديدة جيرارد: تتويج ليفربول بالدوري سيساعدني على نسيان سقطتي الشهيرة تقرير: الاتحاد الإسباني ولا ليجا يحققان في هتافات جماهير إسبانيول ضد بيكيه وشاكيرا

وذكرت بعض التقارير أن قيمة ضم إريكسن في الشتاء الجاري ستكلف يونايتد 20 مليون يورو.

جدير بالذكر أن إريكسن ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية لكن توتنام رفض بيعه، قبل أن تشير بعض التقارير إلى أن إنتر ميلان يريد ضمه خلال الانتقالات الجارية.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن نسر 2019

أحمد غانم: فتحي ووليد سليمان يلعبان بنفس طريقة طارق حامد

قائمة الزمالك لمباراة زيسكو

مدرب الإسماعيلي: مورينيو لم يكن ليحقق نتائجي مع الفريق

كامل أبو علي: رونالدو وعدني بزيارة مصر في الصيف

إريكسن توتنام مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

سسكا صوفيا يوضح لـ في الجول حقيقة اقتراب مهاجمه "الهداف" من الأهلي دقيقة | إفريقيا
بسبب بالوتيلي.. حظر مشجع هيلاس فيرونا من النشاط الرياضي لـ 5 سنوات 2 دقيقة | أوروبا
حارس زيسكو: هذه نقطة قوة الزمالك.. ونتمسك بأمل التأهل لربع النهائي 2 دقيقة | إفريقيا
مصدر مقرب من حسام حسن لـ في الجول: لا يحب الاستسلام ولكن.. واتفاق ودي مع سموحة 3 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يُعير مهاجمه الشاب إلى الدوري السعودي 19 دقيقة | مصر
مؤتمر مدرب زيسكو: نسعى للفوز على الزمالك.. وأفضل ترك الكرة بدلا من الحديث عن الأعذار 30 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك