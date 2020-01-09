مدرب دجلة: إذا رحل تاكيس سنتعاقد مع مدرب من المدرسة نفسها

الخميس، 09 يناير 2020 - 17:37

كتب : FilGoal

وادي دجلة

قال محمد عبد الواحد المدرب العام لوادي دجلة إن إدارة النادي مقتنعة تماما بفلسفة تاكيس جونياس المدير الفني للفريق رغم تراجع النتائج.

وأضاف عبد الواحد عبر قناة تايم سبورتس "إذا رحل تاكيس، ستتعاقد الإدارة مع مدرب بنفس فلسفته، هذه سياسة النادي، نسعى لأن يكون لدينا هوية مثل الإسماعيلي والاعتماد على قطاع الناشئين".

وتابع "الإدارة تثق في الجهاز الفني، ينقصنا التوفيق، الخسائر لسوء الحظ، لقد تقدمنا بهدفين أمام مصر للمقاصة وحرس الحدود وإنبي، لكن خسرنا 7 نقاط، لولاها لكنا في المركز السادس".

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وأشار "التقييم في مصر بالأهداف وليس الأداء، من السهل لعب الكرات الطويلة والتطفيش، لكن لماذا يتابع الجمهور الكرة الأوروبية، لأنها تعتمد على التمرير على الأرض وبناء الهجمات وخلق الفرص، هذه فلسفة ليست سهلة".

واستطرد محمد عبد الواحد "البناء من الخلف بلاعبين أعمارهم السنية صغيرة 20 و21 عاما دون خوف أمام الأهلي، فهو فريق كبير مثل منتخب مصر، إنها مهمة صعبة، وتاكيس مصمم على هذه الطريقة ولن يغيرها، والإدارة مقتنعة بها".

وعن الفوز على سموحة 3-2 أمس في الدوري، ختم تصريحاته "انتصار مهم ضد فريق قوي، نمر بأزمة ثقة، لذا الفوز معنوي وجاء في وقته، فالأداء جيد جدا، إلا أن النتائج لم تكن في صالحنا، الفوز على سموحة خطوة أولى، ما زلنا في منطقة الهبوط، مركز لا يليق بنا".

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