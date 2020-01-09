فيديو في الجول – سبب زيادة فترة علاج إصابة الصليبي.. وتأثير العامل النفسي على تكرارها
الخميس، 09 يناير 2020 - 12:51
كتب : أحمد العريان
لماذا زادت فترة علاج إصابة الرباط الصليبي عالميا؟ وهل يؤثر العامل النفسي في تكرارها.
محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر يكشف لـ FilGoal.com كيف يؤثر العامل النفسي في تكرار إصابة الرباط الصليبي للاعبين.
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طبيب المنتخب أوضح أيضا بأن نسبة إصابة اللاعبين المصابين بقطع في الرباط الصليبي وتتكرر إصابتهم مجددا تصل إلى 25% عالميا.
شاهد تصريحات محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر من هنا.
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