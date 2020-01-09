كرة طائرة – حلم طوكيو في مهب الريح.. تونس تهزم مصر بثلاثة أشواط

صار وصول منتخب مصر للكرة الطائرة (رجال) لأولمبياد طوكيو 2020 صعبا للغاية، بعد الخسارة من تونس 3-0 في التصفيات الإفريقية المؤهلة للدورة الأولمبية.

وخسر المنتخب المصري 3 أشواط متتالية بنتيجة 29-27، 25-14، و25-23 في الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وبالتالي، أصبح وصول منتخب مصر لأولمبياد طوكيو صعبا للغاية.

ويحتاج الفراعنة لخسارة تونس من الجزائر في الجولة الأخيرة، وهو الأمر المستبعد، مع فوز منتخب مصر على الكاميرون.

وبالتالي، يدخل الثلاثي مصر وتونس والجزائر بنفس الرصيد ووقتئذ يحتكم الثلاثي الشمال إفريقي لفارق الأشواط والنقاط.

اقرأ أيضا

4 سيارات لتطبيق VAR.. وتدابير تطبيقه في الدور الثاني

مؤتمر كارتيرون: أفضل قيد كاسونجو

التصور الحالي لمباراة السوبر قد يؤجل قمة الدوري

جهاز زمالكاوي لسموحة؟

الأهلي: مروان جاهز لمواجهة بلاتينوم