بيليجريني: أريد الفوز بـ 10 ألقاب للدوري مع روما

ناقش لورينزو بيليجريني لاعب وسط روما الإيطالي مستقبله مع النادي وما يسعى لتحقيقه ألقاب عبر صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

لاعب الوسط الإيطالي البالغ 23 عاما دخل مفاوضات مع النادي لتجديد تعاقده الذي يمتد حتى صيف 2022.

لاعب روما قال للصحيفة الإيطالية "للأمانة أن تتم مقارنة مسيرتي مع فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي، فأود البقاء مع روما للأبد، لكن لابد أن يتسق هذا مع رغبة النادي".

تابع "بالنسبة لي من المميز أن أبقى هناك للأبد، البعض يقول إن من يفوز بلقب الدوري مرة واحدة هنا مثل الفوز بـ 10 ألقاب".

وأتم "أريد الفوز بـ 10 ألقاب بقيمة 10 ألقاب".

بيليجريني خاض الموسم الجاري 15 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفا وصنع 9.

لاعب الوسط الإيطالي شارك في 86 مباراة بقميص الذئاب سجل 21 هدفا صنع 14 في موسمين ونصف عقب الانضمام من ساسولو.

روما يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة بفارق 10 نقطة عن يوفنتوس وإنتر متصدري جدول الترتيب.

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