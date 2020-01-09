قررت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المصري تأجيل لقاء طنطا والجونة بناءً على طلب الجهات الأمنية.

وكان من المنتظر إقامة لقاء طنطا والجونة في الـ 19 من شهر يناير المقبل ضمن الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

وتأجل لقاء طنطا والجونة 48 ساعة بناء على طلب الجهات الأمنية "لتزامنها مع الاحتفالات بعيد الغطاس".

ويحتل طنطا المركز الـ 15 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 12 مباراة.

الجونة في المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة من 12 مباراة.

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