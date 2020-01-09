مدافع أمريكي يغادر معسكر أياكس في قطر

الخميس، 09 يناير 2020 - 19:01

كتب : FilGoal

سيرجينو ديست - أياكس

يغادر سيرجينو دست المدافع الأمريكي لنادي أياكس الهولندي معسكر الفريق في قطر بسبب التوتر الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

سيرجينو دست

النادي : أياكس

أياكس

المدافع البالغ 19 عاما طلب ترك معسكر أياكس المُقام في قطر إذ لا يشعر بالراحة على ضوء التوتر بين بلاده وإيران منذ بداية العام.

أخبار متعلقة

صراع الصفقات - يونايتد يراقب وضع دي بيك وزياش مع أياكس سبورت: أنظار برشلونة وريال مدريد تتجه نحو نجم أياكس بالفيديو - أياكس يتصدر بإسقاط ليل.. ولايبزيج يحبط بنفيكا لاعب أياكس محبطا: الأمور كانت جيدة حتى سرق شخص كل شيء

وأصدر نادي أياكس الهولندي بيانا يكشف الموقف قائلا: "سيرجينو ديست استفسر عما إن كان يمكنه مغادرة معسكر تدريب أياكس في قطر إذ لم يشعر بالراحة".

وواصل "أياكس تفهّم طلبه واستجاب له، وسينضم الظهير الأيمن إلى فريق الشباب في أمستردام للتدريب".

ويخوض أياكس فترة تحضيرية للنصف الثاني من الموسم في قطر إذ يشارك الفريق في مباراة ودية أمام فريق يوبين البلجيكي.

دست الذي يشغل مركز الظهير الأيمن شارك الموسم الجاري في 24 مباراة سجل هدفين وصنع 5 في جميع المسابقات.

واختار دست ارتداء قميص المنتخب الأمريكي بدلا من الهولندي، ولعب بقميص المنتخب الأمريكي في 3 مباريات دولية.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن نسر 2019

أحمد غانم: فتحي ووليد سليمان يلعبان بنفس طريقة طارق حامد

قائمة الزمالك لمباراة زيسكو

مدرب الإسماعيلي: مورينيو لم يكن ليحقق نتائجي مع الفريق

كامل أبو علي: رونالدو وعدني بزيارة مصر في الصيف

أياكس سيرجينو دست قطر

نرشح لكم

أخر الأخبار

راديو كتالونيا: وظيفة فالفيردي على المحك.. وقرار برشلونة الإثنين 9 دقيقة | أوروبا
ما فعله ميسي أضاعه الدفاع.. ريمونتادا أتليتكو تقتل برشلونة ودربي مدريد في نهائي السوبر 24 دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: ننتظر قرار المحكمة الرياضية لإيقاف حرماننا من القيد لفترتين 31 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ سموحة يكشف لـ في الجول عن مرشح "مفاجأة" لخلافة حسام حسن 42 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – فاركو يتعاقد مع هداف بحري ساعة | مصر
كرة طائرة – سيدات مصر يهزمن بوتسوانا في ختام تصفيات طوكيو.. وتأهل كينيا ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك