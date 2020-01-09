مدافع أمريكي يغادر معسكر أياكس في قطر

يغادر سيرجينو دست المدافع الأمريكي لنادي أياكس الهولندي معسكر الفريق في قطر بسبب التوتر الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

سيرجينو دست النادي : أياكس أياكس

المدافع البالغ 19 عاما طلب ترك معسكر أياكس المُقام في قطر إذ لا يشعر بالراحة على ضوء التوتر بين بلاده وإيران منذ بداية العام.

وأصدر نادي أياكس الهولندي بيانا يكشف الموقف قائلا: "سيرجينو ديست استفسر عما إن كان يمكنه مغادرة معسكر تدريب أياكس في قطر إذ لم يشعر بالراحة".

وواصل "أياكس تفهّم طلبه واستجاب له، وسينضم الظهير الأيمن إلى فريق الشباب في أمستردام للتدريب".

ويخوض أياكس فترة تحضيرية للنصف الثاني من الموسم في قطر إذ يشارك الفريق في مباراة ودية أمام فريق يوبين البلجيكي.

دست الذي يشغل مركز الظهير الأيمن شارك الموسم الجاري في 24 مباراة سجل هدفين وصنع 5 في جميع المسابقات.

واختار دست ارتداء قميص المنتخب الأمريكي بدلا من الهولندي، ولعب بقميص المنتخب الأمريكي في 3 مباريات دولية.

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