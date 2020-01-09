الوداد يرسل للزمالك البطاقة الدولية لـ كاسونجو

أرسل نادي الوداد المغربي البطاقة الدولية الخاصة بكابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك.

وكان كاسونجو قد انتظم مؤخرا في التدريبات الجماعية للفريق بعد موافقة باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك للحفاظ على لياقته البدنية.

وأنهى كاسونجو فترة إعارته مع الوداد المغربي، ولم يلعب الكونغولي مع الفريق بعد فسخ تعاقده.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي قد أكد أن مسألة قيد اللاعب ترجع للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

ويحق للزمالك استبدال لاعب واحد فقط في سوق الانتقالات الشتوية الجاري، ولم يستقر النادي على لاعبه الجديد حتى الآن.

وكان كاسونجو قد انتقل غلى صفوف الزمالك في صيف 2017 قادما من الاتحاد السكندري.

ولعب كاسونجو 64 مباراة في الدوري المصري وسجل 25 هدفا وصنع 6 أهداف.

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