في الدرجة الثانية - مهاجم المصري السابق ينتقل إلى بني سويف

أعلن نادي بني سويف، التعاقد مع محمد أشرف مهاجم نادي الترسانة في صفقة انتقال حر.

وقال محمد الواضح المشرف العام على الكرة في نادي بني سويف في تصريحات لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع محمد أشرف لاعب الترسانة في صفقة انتقال حر لمدة عامين".

وأضاف "تعاقدنا أيضا مع أحمد العباسي مدافع بيلا".

الواضح أتبع "قائمة الفريق تتيح لنا التعاقد مع ثلاثة لاعبين، وثلاثة لاعبين استبدال".

وأتم "لجنة الكرة مع الجهاز الفني بقيادة حسن موسي، لم تحدد عدد اللاعبين الذين سنتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية".

محمد أشرف مهاجم الترسانة المنتقل حديثا إلى بني سويف، سبق له اللعب لأندية المصري، ووادي دجلة، وطلائع الجيش في الدوري الممتاز.

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