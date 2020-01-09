في الدرجة الثانية - مهاجم المصري السابق ينتقل إلى بني سويف

الخميس، 09 يناير 2020 - 15:41

كتب : رضا السنباطي

محمد أشرف ينتقل إلى بني سويف

أعلن نادي بني سويف، التعاقد مع محمد أشرف مهاجم نادي الترسانة في صفقة انتقال حر.

وقال محمد الواضح المشرف العام على الكرة في نادي بني سويف في تصريحات لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع محمد أشرف لاعب الترسانة في صفقة انتقال حر لمدة عامين".

وأضاف "تعاقدنا أيضا مع أحمد العباسي مدافع بيلا".

أخبار متعلقة

في الدرجة الثانية - أبو العينين شحاتة يعلن عبر في الجول عودته لـ تليفونات بني سويف في الدرجة الثانية - التعادل يحكم دربي بني سويف.. والبنك الأهلي يفرط في فرصة الصدارة سيد عبد الحفيظ: مواجهة بني سويف درس لنا بني سويف لـ في الجول: نستحق ركلتي جزاء.. هل لو للأهلي كان سيتم عدم احتسابهما؟

الواضح أتبع "قائمة الفريق تتيح لنا التعاقد مع ثلاثة لاعبين، وثلاثة لاعبين استبدال".

وأتم "لجنة الكرة مع الجهاز الفني بقيادة حسن موسي، لم تحدد عدد اللاعبين الذين سنتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية".

محمد أشرف مهاجم الترسانة المنتقل حديثا إلى بني سويف، سبق له اللعب لأندية المصري، ووادي دجلة، وطلائع الجيش في الدوري الممتاز.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يكشف خطوة كبرى نحو تطبيق VAR

الأهلي يوافق على إعارة صانع ألعابه

مدافع الزمالك قد يغيب ضد زيسكو

عرض تونسي جديد لجيرالدو

الزمالك: هناك حملة منظمة ضدنا والدليل ما تردد عن ساسي

في الدرجة الثانية بني سويف محمد أشرف

نرشح لكم

أخر الأخبار

الوداد يرسل للزمالك البطاقة الدولية لـ كاسونجو 8 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – إكرامي يواصل التأهيل.. وفقرة خاصة للعرضيات 11 دقيقة | إفريقيا
متفوقا على صلاح وفيرمينو.. ترينت يحصد جائزة الأفضل بـ ليفربول في ديسمبر 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يعلن: غرامة كبيرة على شيلونجو.. ولا نمانع بيعه 23 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - مهاجم المصري السابق ينتقل إلى بني سويف ساعة | مصر
الأهلي: علي معلول نسر 2019 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك