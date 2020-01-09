فضل: اعتذرت لرئيس الاتحاد السكندري عن أخطاء التحكيم بعد مباراة الأهلي

أقر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بوجود مشاكل تحكيمية هذا الموسم.

وقال فضل عبر قناة أون سبورت "اتخذنا قرارا منذ بداية الموسم بعدم الاستعانة بحكام أجانب باستثناء مباراة الأهلي والزمالك".

وأضاف "إذا طلب ناد الاستعانة بحكم أجنبي، سيعرض الأمر على اللجنة الخماسية، لكن وجهة نظري سأرفض، نساند جمال الغندور وكل رؤساء اللجان، هذا لا يتعارض مع الأندية، دورنا مساعدتها، لا نتعامل بديكتاتورية".

وتابع "اتحاد الكرة يحدد النظام، ويجتمع برؤساء اللجان وفي النهاية نفاوض الأندية بشكل محترم دون خناقة".

وأكد محمد فضل "أتفق في آخر جولتين، الحكام تسببوا في مشاكل عديدة، كنت لاعبا وأشعر بالظلم ورد فعل مسؤولي الأندية، وأتقبلها، ورئيس الاتحاد السكندري محمد مصيلحي عندما تحدث معي، اعتذرت له، وقلت له هذا حقك، لأنني لم أتابع مباريات الدوري".

وكان محمد مصيلحي أشار في وقت سابق إلى أنه تحدث مع مسؤولي اتحاد الكرة للاعتراض على قرارات التحكيم بعد خسارة فريقه أمام الأهلي برباعية دون رد على ستاد القاهرة.

واستطرد فضل "عندما تابعت الحالات حزنت وتحدثت مع الغندور لنساعد بعضنا على تطوير المنظومة ومساعدة ومواجهة الأندية وكيفية التشاور معهم".

وأتم تصريحاته "من وقع عليه الظلم، وتحاول أن تقنعه بشيء غير موجود في الواقع، لن يحترمنا، بل أؤكد أن هناك مشاكل واضحة للجميع".

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