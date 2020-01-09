اتحاد الكرة يؤكد زيادة رواتب شوقي غريب وجهازه المعاون

الخميس، 09 يناير 2020 - 13:45

كتب : FilGoal

شوقي غريب - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه سيتم تعديل عقود الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب.

وأشار فضل خلال استضافته بقناة أون سبورت "نعم هناك تعديل لعقود شوقي غريب وجهازه المعاون، لقد كلفني رئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني بهذا الملف".

وأضاف "لست معترضا على تعديل العقود، سأتفاوض مع غريب والجهاز الفني ثم أعرض الأمر على اللجنة الخماسية".

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وتابع "لماذا نعامل الأجنبي معاملة مختلفة، الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي يستحق الزيادة، لقد حقق إنجازا، وكانوا رجالا وأسعدونا، ولديهم مهمة أهم وهي محاولة الفوز بميدالية أولمبية".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "هذه الخطوة دافع لأي مميز أن يحصل على مكافأة، سيُقال العقد شريعة المتعاقدين، لكن المتميز له حق".

وقاد شوقي غريب المنتخب الأولمبي للفوز ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، والتأهل لدورة الألعاب الصيفية في طوكيو للعام الجاري.

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