جمال الغندور: سأستقيل في هذه الحالة.. والحكم المصري ذكي

الخميس، 09 يناير 2020 - 13:22

كتب : FilGoal

جمال الغندور‎

أشاد جمال الغندور بأداء التحكيم في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، محددا في الوقت ذاته أمرا واحدا يدفعه للاستقالة من رئاسة لجنة الحكام.

وصرح الغندور عبر قناة أون سبورت "بعض الأخطاء الكبيرة والمؤثرة، شيء لا أتمناه، ولكنه طبيعي ويحدث في كل دوريات العالم، بلا شك، الأخطاء واردة، لكن يجب تصحيحها ومحاسبة وإفاقة الحكام، راض عن التحكيم إجمالا في 11 جولة".

وأضاف "الاستعانة بالحكم الأجنبي في الموسم الماضي، أفقد الحكم المصري الثقة وأساء إليه، لذا ركزنا في بداية الموسم الجاري على الجانب النفسي ليشعر الحكم المصري بأنه الأفضل والأحق، وهذا يحتاج وقتا ومجهودا".

أخبار متعلقة

حوار - محمد الشناوي: لقاء بلاتينوم سيكون صعبا.. والإصابات تحملنا مسؤولية أكبر بعثة الأهلي تغادر هراري صباح الجمعة.. جلسات علاجية لمروان محسن الأهلي يستأجر ملعب زيمبابوي الرئيسي.. ويفضل الإقامة في هراري كامل أبو علي: رونالدو وعدني بزيارة مصر في الصيف.. أشكر شركة استادات على دعم الحفل

وأشار "الاتحاد الدولي (فيفا) يمنع إعلان إيقاف الحكام، إنه أمر محسوم ولا يقبل الآراء، طالما الأخطاء فنية داخل المباراة منها إبعاده لفترة أو النزول لدرجة أدنى وأحيانا نتغاضى عن إيقاف الحكم لأن الخطأ لا يستحق الإيقاف".

وشدد "لا أعرف الهروب، أثق في نفسي وعملي، والحالة الوحيدة التي ستدفعني للاستقالة، هي عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المسؤولين، أنا مقاتل شرس جدا".

وأوضح في سياق آخر "أزمة مستحقات الحكام ستنفرج خلال أيام، اتحاد الكرة لم يقصر في حقوق الحكام، لأن الخزينة تحتاج ضخ أموال، الاتحاد لديه مديونيات تتجاوز 100 مليون جنيه، نحتاج 4 ملايين جنيه فقط لسداد مستحقات الحكام لأربعة أشهر".

وبشأن تطبيق تقنية الفيديو، أتم جمال الغندور "الحكم المصري من أذكى الحكام في المنطقة العربية، وأتوقع أن يستوعب سريعا تدريبات الـVAR ويكونوا جاهزين لتطبيقه بعد فترة التدريب".

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يكشف خطوة كبرى نحو تطبيق VAR

الأهلي يوافق على إعارة صانع ألعابه

مدافع الزمالك قد يغيب ضد زيسكو

عرض تونسي جديد لجيرالدو

الزمالك: هناك حملة منظمة ضدنا والدليل ما تردد عن ساسي

جمال الغندور

نرشح لكم

أخر الأخبار

الوداد يرسل للزمالك البطاقة الدولية لـ كاسونجو 8 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – إكرامي يواصل التأهيل.. وفقرة خاصة للعرضيات 11 دقيقة | إفريقيا
متفوقا على صلاح وفيرمينو.. ترينت يحصد جائزة الأفضل بـ ليفربول في ديسمبر 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يعلن: غرامة كبيرة على شيلونجو.. ولا نمانع بيعه 23 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - مهاجم المصري السابق ينتقل إلى بني سويف ساعة | مصر
الأهلي: علي معلول نسر 2019 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك