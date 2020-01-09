جمال الغندور: سأستقيل في هذه الحالة.. والحكم المصري ذكي

أشاد جمال الغندور بأداء التحكيم في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، محددا في الوقت ذاته أمرا واحدا يدفعه للاستقالة من رئاسة لجنة الحكام.

وصرح الغندور عبر قناة أون سبورت "بعض الأخطاء الكبيرة والمؤثرة، شيء لا أتمناه، ولكنه طبيعي ويحدث في كل دوريات العالم، بلا شك، الأخطاء واردة، لكن يجب تصحيحها ومحاسبة وإفاقة الحكام، راض عن التحكيم إجمالا في 11 جولة".

وأضاف "الاستعانة بالحكم الأجنبي في الموسم الماضي، أفقد الحكم المصري الثقة وأساء إليه، لذا ركزنا في بداية الموسم الجاري على الجانب النفسي ليشعر الحكم المصري بأنه الأفضل والأحق، وهذا يحتاج وقتا ومجهودا".

وأشار "الاتحاد الدولي (فيفا) يمنع إعلان إيقاف الحكام، إنه أمر محسوم ولا يقبل الآراء، طالما الأخطاء فنية داخل المباراة منها إبعاده لفترة أو النزول لدرجة أدنى وأحيانا نتغاضى عن إيقاف الحكم لأن الخطأ لا يستحق الإيقاف".

وشدد "لا أعرف الهروب، أثق في نفسي وعملي، والحالة الوحيدة التي ستدفعني للاستقالة، هي عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المسؤولين، أنا مقاتل شرس جدا".

وأوضح في سياق آخر "أزمة مستحقات الحكام ستنفرج خلال أيام، اتحاد الكرة لم يقصر في حقوق الحكام، لأن الخزينة تحتاج ضخ أموال، الاتحاد لديه مديونيات تتجاوز 100 مليون جنيه، نحتاج 4 ملايين جنيه فقط لسداد مستحقات الحكام لأربعة أشهر".

وبشأن تطبيق تقنية الفيديو، أتم جمال الغندور "الحكم المصري من أذكى الحكام في المنطقة العربية، وأتوقع أن يستوعب سريعا تدريبات الـVAR ويكونوا جاهزين لتطبيقه بعد فترة التدريب".

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يكشف خطوة كبرى نحو تطبيق VAR

الأهلي يوافق على إعارة صانع ألعابه

مدافع الزمالك قد يغيب ضد زيسكو

عرض تونسي جديد لجيرالدو

الزمالك: هناك حملة منظمة ضدنا والدليل ما تردد عن ساسي