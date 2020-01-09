ميرور: فيرجسون أراد التواجد في أي مكان آخر عدا الملعب بعد الشوط الأول في الدربي

أصابت خسارة مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 على ملعبه في أولد ترافورد أمام جاره اللدود مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حتى أنه لم يرغب قط في استكمال اللقاء وأراد ترك الملعب والاتجاه لمكتبه. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال مصدر مقرب من إدارة يونايتد للصحيفة: "صالة الإدارة في مدرجات أولد ترافورد لم تكن مكانا جيدا أبدا للتواجد فيه بين شوطي المباراة من جهة مانشستر يونايتد".

وواصل "كل ما أراده سير أليكس فيرجسون هو الابتعاد عن الملعب والاتجاه إلى مكتبه، لم يتمكن قط من مواجهة أي شخص، كان عازما على التواجد في أي مكان آخر عدا الملعب. في حين أن السيد إد وودوارد وضع يده على رأسه".

مانشستر يونايتد استقبل 3 أهداف في شوط المباراة الأول في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة ضد مانشستر يونايتد، وعاد في الشوط الثاني ليسجل هدفا قد يحفظ حظوظه في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين في نهاية الشهر الجاري يوم 29، في تمام التاسعة و45 دقيقة مساء.

سير أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري الذي قاد مانشستر يونايتد منذ 1986 وحتى 2013، حصد مع النادي 38 بطولة في مختلف المسابقات، منها 13 دوري إنجليزي ولقبي دوري أبطال أوروبا.

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