سكاي: يونايتد يحاول الإبقاء على يونج لعام آخر.. "لحفظ ماء الوجه"

يحاول مانشستر يونايتد بشتى الطرق الإبقاء على آشلي يونج ومنع رحيله عن صفوف الفريق لمدة عام إضافي، وذلك وفقا لعدة تقارير إنجليزية نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" وصحيفة "صن" البريطانيتين.

آشلي يانج النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويسعى النادي لتجنب إحراج رحيل قائده مجانا في الصيف بعد اتفاقه مع إنتر ميلان في منتصف الموسم وذلك لحفظ ماء الوجه وفقا للتقارير.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد قالت إن صاحب الـ34 عاما قد وافق على الانضمام إلى إنتر ميلان بعقد يمتد لعام ونصف.

يونج كان قد جدد عقده خلال شهر فبراير الماضي لمدة موسم إضافي مع مانشستر يونايتد يتقاضى بموجبه راتب أسبوعي بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني.

وشارك الدولي الإنجليزي السابق مع الشياطين الحمر خلال الموسم الجاري في 18 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

يونج انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2011 قادما من أستون فيلا بمبلغ 18 مليون يورو.

ولعب صاحب الـ34 عاما بقميص مانشستر يونايتد في 261 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 19 هدفا وصنع 43 آخرين.

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