كرة سلة - الاتحاد المصري يغرم مدرب الزمالك وتحذير بتغليظ العقوبة

الخميس، 09 يناير 2020 - 11:46

كتب : FilGoal

عصام عبد الحميد - مدرب الزمالك لكرة السلة

وقع الاتحاد المصري لكرة السلة غرامة مالية على عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك لما بدر منه خلال مواجهة فريقه أمام الجزيرة في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتعرض عصام عبد الحميد للطرد خلال المباراة بعد ارتكاب خطأين فنيين ومشادة كلامية مع حكام اللقاء ولاعبي الجزيرة.

وقام الاتحاد المصري بتحويل المدير الفني للزمالك للتحقيق لما بدر منه بسبب سوء السلوك.

أخبار متعلقة

كرة سلة - إيقاف مدرب الزمالك وتحويله للتحقيق سلة - الجندي لـ في الجول: ما حدث أمام الزمالك نرفزة ملعب ونحن ولاعبيه "أخوات".. هدفنا مباراة الاتحاد سلة - الاتحاد يهزم الأهلي ويتصدر بالعلامة الكاملة.. والجزيرة يفوز على الزمالك بالشوط الإضافي سلة - الاتحاد يواصل انتصاراته بتخطي الزمالك في 3 أشواط إضافية.. وانتصار الأهلي والجزيرة

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة توقيع غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه بسبب الأخطاء الفنية.

وحذر مجلس إدارة الاتحاد المصري، المدير الفني للزمالك من تغليظ العقوبة حال تكرار ما بدر منه وذلك بعد امتثاله للتحقيق.

ويلعب الزمالك مساء اليوم الخميس أمام سبورتنج في ختام الدور الأول من دور المجموعات بمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد السكندري المتصدر.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يكشف خطوة كبرى نحو تطبيق VAR

الأهلي يوافق على إعارة صانع ألعابه

مدافع الزمالك قد يغيب ضد زيسكو

عرض تونسي جديد لجيرالدو

الزمالك: هناك حملة منظمة ضدنا والدليل ما تردد عن ساسي

كرة سلة الزمالك الاتحاد السكندري الجزيرة عصام عبد الحميد

نرشح لكم

أخر الأخبار

ليفربول: لا يوجد مدرب أفضل من كلوب يمنح الفرصة للشباب دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: دورتموند ينضم لسباق ضم موهبة نورويتش مع 5 أندية أخرى 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشناوي: مواجهة بلاتينوم صعبة ونلعب دائما من أجل الفوز.. الانتصارات المتتالية تحملنا مسؤولية 18 دقيقة | إفريقيا
بعثة الأهلي تغادر هراري صباح الجمعة.. جلسات علاجية لمروان محسن 32 دقيقة | إفريقيا
سكاي: يونايتد يحاول الإبقاء على يونج لعام آخر.. "لحفظ ماء الوجه" 47 دقيقة | أوروبا
روبرتسون: أبحث عن صلاح وفيرمينو قبل لعب العرضيات.. ماني سيكرهني الآن ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 3 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 4 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد"

قد ينال إعجابك