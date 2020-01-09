كرة سلة - الاتحاد المصري يغرم مدرب الزمالك وتحذير بتغليظ العقوبة

وقع الاتحاد المصري لكرة السلة غرامة مالية على عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك لما بدر منه خلال مواجهة فريقه أمام الجزيرة في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتعرض عصام عبد الحميد للطرد خلال المباراة بعد ارتكاب خطأين فنيين ومشادة كلامية مع حكام اللقاء ولاعبي الجزيرة.

وقام الاتحاد المصري بتحويل المدير الفني للزمالك للتحقيق لما بدر منه بسبب سوء السلوك.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة توقيع غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه بسبب الأخطاء الفنية.

وحذر مجلس إدارة الاتحاد المصري، المدير الفني للزمالك من تغليظ العقوبة حال تكرار ما بدر منه وذلك بعد امتثاله للتحقيق.

ويلعب الزمالك مساء اليوم الخميس أمام سبورتنج في ختام الدور الأول من دور المجموعات بمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد السكندري المتصدر.

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