مدرب وادي دجلة: الكرة ظالمة.. لا نستحق تذيل ترتيب الدوري

الخميس، 09 يناير 2020 - 10:40

كتب : FilGoal

وادي دجلة

يرى تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة أن فريقه يستحق مكانة أفضل في جدول الدوري من تذيل الترتيب.

وقال جونياس عبر قناة تايم سبورتس "أداؤنا جيد منذ بداية الموسم، لكن لم نكسب النقاط التي نستحقها، أقول دائما كرة القدم ظالمة، ودجلة لا يستحق التواجد في المركز الأخير، بسبب أدائنا وليس لأي سبب آخر".

وعن الفوز على سموحة 3-2، أضاف المدرب اليوناني "اللاعبون فكروا في تأمين الفوز بعد التقدم بهدف أول وليس الاستمرار بنفس طريقتنا".

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وأشار "أي فريق يقوده حسام حسن، يكون له هوية، لا أقصد تقييمه، بل مواجهته تبقى دائما صعبة، وهو ما يؤكد أهمية المكسب في ظل ظروف صعبة من هواء وأمطار وأرضية الملعب التي لم تساعد الفريقين".

وشدد تاكيس "أهمية الأداء أنه يجلب الفوز، حققنا انتصارا مستحقا، ولم يتحقق بالحظ بل لمستوانا".

وأتم تصريحاته "ما حدث لنا في الفترة الماضية لم يكن طبيعيا، فالمنافس يخلق فرصتين على الأكثر ونخسر رغم أننا نخلق فرصا أكثر".

وادي دجلة يحتل حاليا المركز الـ17 في ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من 12 جولة.

ويستعد وادي دجلة لمواجهة الإنتاج الحربي يوم 13 يناير المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

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