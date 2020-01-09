طلعت يوسف: رباعية الأهلي هزت الفريق.. وفرصة الاتحاد قوية أمام الإسماعيلي

الخميس، 09 يناير 2020 - 10:35

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

بدا طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري راضيا عن التعادل السلبي أمام إنبي في الجولة 12 من بطولة الدوري.

الاتحاد السكندري تعادل مع إنبي بدون أهداف على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وصرح يوسف عبر قناة تايم سبورتس "مباراة مغلقة، الفريقان حريصان على عدم التعرض لمخاطر هجومية وإغلاق المساحات وعدم السماح للمنافس بخلق فرص".

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وأضاف "راض عن الأداء الدفاعي بعد الهزة في آخر مباراتين مما أقلق الجهاز الفني واللاعبين، بالطبع اهتزاز النتائج أثر على نفسية اللاعبين مما أثر على المستوى الفني".

وخسر الاتحاد السكندري أمام الأهلي برباعية والمقاولون بالدوري، وبينهما من الإسماعيلي في البطولة العربية.

وأشار المدير الفني لزعيم الثغر "إنبي منتعش بنتائجه في الفترة الأخيرة، لذا النتيجة عادلة راضي عنها، وبالتأكيد كنت أتمنى المكسب".

وبشأن مواجهة بيراميدز في الجولة القادمة، رد طلعت يوسف "لا توجد مباراة سهلة، كل الفرق عنيدة بدليل فوز دجلة على سموحة في الإسكندرية، فالفريق الذي لن يقاتل ويحارب ويجهز ويركز سيعاني مهما كان اسمه".

وأتم تصريحاته "فرصتنا قوية أمام الإسماعيلي في التأهل للدور قبل النهائي للبطولة العربية، كلنا عزيمة وإصرار وطموح قبل السفر إلى الإسماعيلية".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد مرور 12 جولة.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز يوم 16 يناير، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

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