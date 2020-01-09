طلعت يوسف: رباعية الأهلي هزت الفريق.. وفرصة الاتحاد قوية أمام الإسماعيلي

بدا طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري راضيا عن التعادل السلبي أمام إنبي في الجولة 12 من بطولة الدوري.

الاتحاد السكندري تعادل مع إنبي بدون أهداف على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وصرح يوسف عبر قناة تايم سبورتس "مباراة مغلقة، الفريقان حريصان على عدم التعرض لمخاطر هجومية وإغلاق المساحات وعدم السماح للمنافس بخلق فرص".

وأضاف "راض عن الأداء الدفاعي بعد الهزة في آخر مباراتين مما أقلق الجهاز الفني واللاعبين، بالطبع اهتزاز النتائج أثر على نفسية اللاعبين مما أثر على المستوى الفني".

وخسر الاتحاد السكندري أمام الأهلي برباعية والمقاولون بالدوري، وبينهما من الإسماعيلي في البطولة العربية.

وأشار المدير الفني لزعيم الثغر "إنبي منتعش بنتائجه في الفترة الأخيرة، لذا النتيجة عادلة راضي عنها، وبالتأكيد كنت أتمنى المكسب".

وبشأن مواجهة بيراميدز في الجولة القادمة، رد طلعت يوسف "لا توجد مباراة سهلة، كل الفرق عنيدة بدليل فوز دجلة على سموحة في الإسكندرية، فالفريق الذي لن يقاتل ويحارب ويجهز ويركز سيعاني مهما كان اسمه".

وأتم تصريحاته "فرصتنا قوية أمام الإسماعيلي في التأهل للدور قبل النهائي للبطولة العربية، كلنا عزيمة وإصرار وطموح قبل السفر إلى الإسماعيلية".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد مرور 12 جولة.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز يوم 16 يناير، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يكشف خطوة كبرى نحو تطبيق VAR

الأهلي يوافق على إعارة صانع ألعابه

مدافع الزمالك قد يغيب ضد زيسكو

عرض تونسي جديد لجيرالدو

الزمالك: هناك حملة منظمة ضدنا والدليل ما تردد عن ساسي