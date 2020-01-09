حوار – فضل يكشف: جلال اعتذر دون مقدمات.. والـVAR في الدور الثاني

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة عن كواليس جديدة بشأن ملف تعيين الجهاز الفني لمنتخب مصر، الذي يقوده حاليا حسام البدري.

وقال فضل في حوار مطول لقناة On Sport: " إيهاب جلال اعتذر في اللحظات الأخيرة عن عدم تدريب منتخب مصر بعد أن اتفق مع الاتحاد على كل التفاصيل".

وأضاف "لقد كان المرشح الأول ولكنه اعتذر دون مقدمات ولم يبلغني بذلك رغم أنني كنت من يفاوضه".

وأردف "بعد رفض جلال، عدنا للتحليل الكامل الذي عقدناه لكل المدربين وتم اختيار حسام البدري".

ونفى فضل أن يكون تم فرض أسماء معينة على حسام البدري في جهازه الحالي، مشددا أنه تم وضع توصيات والبدري قبل بها بجانب أسماء قام بترشيحها.

وفي جانب آخر، أعلن فضل أن تقنية حكم الفيديو (VAR) سيتم تطبيقها مع بداية الدور الثاني.

وأوضح "سنحصل على التقنية من إحدى الشركات لمدة 3 أعوام ونصف كمستأجر، ثم نتملكها".

وأردف "أنهينا كل الإجراءات، وحصلنا على جهاز تدريب الحكام الذي سيخرج من الجمارك يوم الخميس، والملف المالي في يد عمرو الجنايني مدير اللجنة الخماسية".

وأكد فضل "اتحاد الكرة سيتحمل كل التكاليف، مدرب الحكام سيصل مصر يوم 12 يناير لتدريب 54 حكما، وبعدها بـ28 يوما سنكون جاهزين لتطبيق الـVAR".

وأوضح "أستبعد أن نستعين بحكام أجانب باستثناء مباراتي الأهلي والزمالك، من حق الأندية أن تعرض طلبات استقدام الحكام الأجانب على اللجنة الخماسية لكنني أتوقع رفض تلك الطلبات".

وتحدث فضل كذلك عن تعديل عقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما قائلا: "الرجل قام بإنجاز ومن حقه الاستثناء، واللجنة متفقة معه على تعديل عقده وعقود جهازه وهذا حقهم".

وشدد "لا أحد يأخذ القرارات بالنيابة عن اللجنة الخماسية".

وعن ملف الجمعية العمومية قال "نحن نريد مساعدة الأندية، الجمعية العمومية الماضية تم إلغائها بقرار من اللجنة الأولمبية، سنعقد جمعية عمومية بـ235 ناديا قبل تقليصهم لـ105 نناقش معهم لائحة الاتحاد".

وأوضح فضل "بند الـ8 سنوات من البنود التي أعجبت سارة سولومون ممثلة فيفا، ولن يكون هناك منع لأشخاص بعينهم من الترشح لمجلس إدارة الاتحاد لكن نريد منع تضارب المصالح والتعارض بين العمل الخاص ومصلحة الاتحاد".

وشدد فضل أن رأيه الشخصي عدم فتح الاستبدال في الدور الثاني، لكنه رفض الرد إن كان ذلك رأي اللجنة الخماسية أم لا.

وأتم فضل "لدينا مشاريع كثيرة لكن الإجراءات القانونية تخنقنا، ومن المنتظر أن يكون السوبر خارج مصر، بنسبة كبيرة في الإمارات في شهر فبراير المقبل".

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