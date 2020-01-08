مؤتمر فالفيردي: السائق ذهب بحافلتنا إلى ملعب مباراة ريال مدريد.. ونظام السوبر غريب

انتظر الجميع بدء المؤتمر الصحفي لإرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لكنه تأخر عن الحضور لفترة فماذا حدث؟

أجاب فالفيردي مع قدومه لقاعة المؤتمر "كانت هناك مشاكل متعلقة بالمرور، السائق ذهب بحافلتنا إلى ملعب الجوهرة حيث يقام لقاء ريال مدريد وفالنسيا اليوم".

ويستعد برشلونة للقاء أتليتكو مدريد غدا الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يقام في السعودية.

وعن إقامة البطولة بمشاركة أربع فرق بدلا من اثنين ومن مباراتين ذهاب وإياب قال فالفيردي: "هذا النظام غريب ولو خيروني سأريد العودة لللنظام القديم".

وأكمل "لكننا هنا للفو بالبطولة ومستعدون للمباراة ونحن بخير ونتأقلم على كل شيء".

وبسؤاله عن رأيه في إقامة البطولة في السعودية قال: "كرة القدم تجارة وهناك إيرادات مطلوبة واللعب هنا قرار خاص بالاتحاد الإسباني".

وعن مشاركة أرتورو فيدال المرشح للرحيل عن الفريق في الانتقالات الشتوية الجارية قال: "سيكون معنا غدا لن أكشف إن كان في التشكيل الأساسي أم كبديل لكنه هنا ولا أهتم بما يقال عن رغبة الأندية الأخرى في ضم لاعبينا".

واستدرك "لكن من حيث المبدأ وحتى الآن لن أعتمد عليه".

وأضاف فالفيردي "برشلونة بخير ونحن مازلنا ننافس على كل البطولات التي نشارك فيها".

وتابع "أحيانا نكون مميزين في بداية مبارياتنا وأحيانا نعود في النهاية ولكن كما قلت نحن بخير وأمامنا فرصة للفوز بكب البطولات".

وأتم "أتليتكو فريق صعب ودائما يلعب مباريات رائعة ضدنا".

طالع أيضا

ماذا قال طارق حامد بعد عدم الحصول على جائزة كاف

الإعلان عن موعد انطلاق قناة الزمالك

تذكرتي تعلن فتح حجز تذاكر مباراة الزمالك

"تدريب الإسماعيلي الخطوة الأهم في مسيرتي"

كامل أبو علي يكشف مفاجأة مصرية بشأن "ذا بيست"