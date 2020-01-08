خبر في الجول - بسبب أفضلية الإقامة.. الأهلي يستمر في هراري ويسافر ليلة مباراة بلاتينيوم

فضلت بعثة الأهلي المتواجدة في زيمبابوي حاليا الاستمرار في العاصمة هراري على أن يسافر الفريق بعد ذلك لمواجهة بلاتينيوم.

ويلعب الأهلي ضد بلاتينيوم الزيمبابوي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن بعثة الأهلي فضلت البقاء في هراري عاصمة زيمبابوي والتدرب بها غدا الخميس بعد خوض أول مران للفريق اليوم الأربعاء، عقب الوصول إلى هناك".

يأتي هذا القرار بعدما فضل الجهاز الفني للأهلي البقاء في هراري نظرا لأن الإقامة بها أفضل من الإقامة في إقليم ميدلاندس معقل فريق بلاتينيوم والذي سيحتضن مباراة الفريق الأحمر.

وقابلت الأمطار الأهلي في مرانه الأول في هراري والذي أقيم على الملعب الوطني في عاصمة زيمبابوي.

واستمر المران لمدة 30 دقيقة فقط تحت الأمطار حرصا من ريني فايلر المدير الفني للأهلي على الاعتياد على الأجواء. ويخوض الأهلي مرانه الثاني في الثالثة عصر غدا الخميس بالملعب ذاته.

قبل أن تسافر بعثة الأهلي بالطيران الداخلي إلى إقليم ميدلاندس صباح يوم الجمعة في موعد رحلة الطيران، ويخوض مرانه الأساسي على ملعب المباراة في الثالثة عصر الجمعة.

وبذلك تقضي بعثة الأهلي ليلة واحدة فقط في إقليم ميدلاندس، وذلك عكس الذي كان مقررا للبعثة وهو أن تسافر إلى هناك مباشرة عقب الوصول إلى هراري.

وكانت بعثة الأهلي سافرت لمدة 12 ساعة من القاهرة إلى هراري.





















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