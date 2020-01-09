جريندو: أتمنى أن يرسلوا الكرة لي بعد تسجيل الهاتريك

لم يحصل محمد عبد اللطيف جريندو لاعب حرس الحدود على الكرة عقب نهاية اللقاء بعدما سجل 3 أهداف في شباك طلائع الجيش في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

وجرى العرف الكروي أن يحصل اللاعب الذي سجل "هاتريك" على الكرة عقب نهاية اللقاء.

جريندو كشف ما دار بعد نهاية اللقاء قائلا: "بعد انتهاء المباراة طالبني البعض من زملائي بالذهاب من أجل الحصول على الكرة من الحُكام، لكنني فضّلت عدم الذهاب".

وتابع عبر قناة MBC مصر "ربما لأننا نلعب في ملعب طلائع الجيش، والكرة ليست ملك النادي".

وأتم مازحا "أنا في القاهرة، وأتمنى أن يرسلوا الكرة لي".

جريندو أصبح ثاني لاعب الموسم الجاري يسجل هاتريك في الدوري المصري بعد وليد سليمان لاعب الأهلي في شباك الجونة.

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