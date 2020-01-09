موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد والقناة الناقلة

يشهد اليوم الخميس مباراة قوية تجمع بين أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وستبث المباراة على قناة السعودية الرياضية.

وسيلاقي الفائز نظيره ريال مدريد الذي تغلب على فالنسيا في وقت سابق 3-1.

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