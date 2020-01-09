موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد والقناة الناقلة
الخميس، 09 يناير 2020 - 00:43
كتب : Filgoal Team
يشهد اليوم الخميس مباراة قوية تجمع بين أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.
وستبث المباراة على قناة السعودية الرياضية.
وسيلاقي الفائز نظيره ريال مدريد الذي تغلب على فالنسيا في وقت سابق 3-1.
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