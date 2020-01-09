موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد والقناة الناقلة

الخميس، 09 يناير 2020 - 00:43

كتب : Filgoal Team

ليونيل ميسي - برشلونة - أتليتكو مدريد

يشهد اليوم الخميس مباراة قوية تجمع بين أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وستبث المباراة على قناة السعودية الرياضية.

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وسيلاقي الفائز نظيره ريال مدريد الذي تغلب على فالنسيا في وقت سابق 3-1.

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موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد والقناة الناقلة 4 ساعة | أوروبا
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