زيدان: نهائي السوبر؟ لا يهم من نواجه.. وهذه فلسفة الفريق

الخميس، 09 يناير 2020 - 00:08

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عدم اهتمام بهوية منافسة في نهائي السوبر الإسباني.

وينتظر ريال مدريد بعد الفوز على فالنسيا بنتيجة 3-1 مواجهة الفائز من مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد.

الفرنسي قال عقب نهاية اللقاء عبر قناة السعودية الرياضية: "قد تكون أفضل المباريات التي خاضها ريال مدريد، وأمام خصم صعب مثل فالنسيا كنا حريصين على الاستحواذ على الكرة في الملعب وتوزيع الأدوار بين اللاعبين والتمركز بشكل مباشر أمام الخصم".

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عن اهتزاز شباك تيبو كورتوا أضاف: "لا ألوم كورتوا، فلسفة الفريق أن نستحوذ على الكرة وعند فقدّ الكرة، الفريق بأكمله يقع على عاتقه المسؤولية".

وتعليقا على هدف مودريتش الثالث في شباك الخفافيش "هدف لوكا يعد ماركة مسجلة باسمه، وهدف توني كروس كان أكثر من رائع، وإيسكو كان يمتلك فرصة تسجيل هدف جميل".

وأتم عن هوية منافسه في النهائي السوبر الإسباني "لا يهم من نقابل بالنهائي سوف نلعب بمستوانا".

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