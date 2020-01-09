الهاتريك الأول.. إيكاردي يقود سان جيرمان لسحق سانت إيتيان بسداسية في الكأس

الخميس، 09 يناير 2020 - 00:06

كتب : FilGoal

إيكاردي

سحق باريس سان جيرمان ضيفه سانت إيتيان بسداسية مقابل هدف في ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية.

وشهدت المباراة تسجيل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لأول ثلاثية "هاتريك" له مع سان جيرمان منذ انضمامه للفريق بداية الموسم قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

تقدم إيكاردي سريعا لسان جيرمان في الدقيقة الثانية، ثم أضاف النجم البرازيلي نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 40.

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وسجل جيسي مولان لاعب سانت إيتيان الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 44 بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني واصل سان جيرمان سيطرته على المباراة وسجل إيكاردي هدفه الثاني وهدف فريقه الرابع في الدقيقة 49.

وواصل إيكاري تالقه وسجل هدفه الثالث وهدف سان جيرمان الخامس في الدقيقة 57.

قبل أن يكمل النجم الشاب كيليان مبابي سداسية العملاق الباريسي في الدقيقة 67.

بينما جاء هدف سانت إيتيان الوحيد عن طريق يوهان كاباي في الدقيقة 71.

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