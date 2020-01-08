في انتظار دربي أو كلاسيكو.. ريال مدريد يمزق خفافيش فالنسيا إلى نهائي السوبر الإسباني

تفوق ريال مدريد على فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية وأصبح أول المتأهلين إلى المباراة النهائية بعد الفوز 3-0.

المباراة أقيمت في المملكة العربية السعودية وتشهد نظام جديد بإقامة البطولة بـ 4 فرق وينتظر ريال مدريد الفائز من مواجهة أتليتكو مدريد وبرشلونة.

الملكي خاض المباراة بتشكيل مختلف بسبب غياب كريم بنزيمة وإدين هازارد وجاريث بيل بسبب الإصابة عن المسابقة، إذ تواجد إيسكو بجوار لوكا يوفيتش في الهجوم.

وضم وسط الميرينجي 4 لاعبين بتواجد كل من فيدي فالفيردي وتوني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو.

🗒️تشكيل - ريال مدريد يدفع بـ يوفيتش وحيدًا في خط الهجوم أمام فالنسيا في #السوبر_الاسباني_بجدة pic.twitter.com/iUBFiPDLfY — FilGoal (@FilGoal) January 8, 2020

فيما تواجد سولير وكيفين جاميرو في هجوم الخفافيش على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.

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وصف المباراة

الدقيقة السادسة كادت أن تشهد هدف ريال مدريد الأول برأسية من رافائيل فاران تصدى لها الحارس خومي دومينيك ببراعة محولا إياها لركنية.

تواصل ضغط ريال مدريد من منتصف الملعب بشكل مبكر ومن ركلة ركنية نجح توني كروس في الدقيقة 15 من تسجيل هدف التقدم.

الألماني استغل خروج الحارس وسجل هدفا أولمبيا في الشباك بشكل مباشر.

وفي الدقيقة 28 هدد كيفين جاميرو مرمى تيبو كورتوا لكن تسديدته مرت أعلى من القائم.

ارتباك دفاع فالنسيا تواصل وأسفر عن هدف ثان لريال مدريد في الدقيقة 39 بعد تسديدة من مودريتش ارتدت من الدفاع لتصل إلى إيسكو الذي سدد على يمين الحارس أرضية زاحفة انتهت معه أحداث الشوط الأول.

حاول لاعبو فالنسيا في الشوط الثاني تقليص الفارق بنزول ماكسي جوميز بدلا من جوفيري كوندوجوبيا لتعزيز الهجوم في الدقيقة 57.

تواصل أداء لاعبي ريال مدريد المميز في المباراة وسجل لوكا مودريتش الهدف الثالث في الدقيقة 65، بوجه قدمه الخارجي من داخل منطقة الجزاء.

زيدان أجرى تغييراته بنزول كل من مارسيلو وجيمس رودريجز بدلا من فيرلاند ميندي ولوكا مودريتش عقب عودة الثنائي من الإصابة.

وفي الدقيقة 84 حل ماريانو دياز بديلا لأول مرة تحت قيادة زيدان الموسم الجاري بدلا من لوكا يوفيتش.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت البديل احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فالنسيا بعد لمسة يد على سيرخيو راموس عقب مطالعة تقنية الفيديو.

قائد فالنسيا داني باريخو سدد في أقصى الزاوية اليمنى لكورتوا معلنا عن هدف حفظ ماء الوجه للخفافيش ومعلنا نهاية مشوار الفريق في المسابقة.

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