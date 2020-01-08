العشري: انتظروني في المدرجات طوال الموسم

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 22:59

كتب : FilGoal

طارق العشري - الزمالك - حرس الحدود

علق طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود بطريقة ساخرة بعد تحسن نتائج فريقه منذ توقيع عقوبة عليه بالإيقاف 3 مباريات.

وقال العشري عبر إذاعة الشباب والرياضة "حققنا الفوز على بيراميدز ثم طلائع الجيش، بينما ستنتهي عقوبتي بعد المباراة القادمة ضد سموحة".

وأضاف ساخرا "إذا كان الأمر كذلك سأكمل الموسم من المدرجات على الأقل سأحصل على حرية أكثر دون أن يترقب أحد كلامي، انتظروني طوال الموسم في المدرجات".

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وعن الفوز على طلائع الجيش بثلاثية في الجولة 12 من الدوري، أشار المدير الفني للحرس "تحكمنا في سير اللقاء وطالبت اللاعبين بعدم الاستعجال مع استغلال أي فرصة وبالفعل سجلنا هدفا مبكرا، وقدم لاعبونا مباراة رائعة رغم تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني بالاعتماد على الهجمات المرتدة".

وتابع "نريد تأمين أنفسنا مبكرا لأن الدور الثاني صعب جدا في تجميع النقاط، نركز في كل مباراة على حدة، اللاعبون حققوا المستحيل، فلم يتوقع أحد الفوز على بيراميدز ثم الطلائع، وتحسن النتائج وتوالي الانتصارات يمنحان الفريق ثقة، ونحتاج لفوز جديد على ملعبنا في المباراة القادمة أمام سموحة".

وأردف طارق العشري "هاجمنا البعض على اللعب بطريقة دفاعية بحتة أمام الاهلي، لكن دور المدرب إخراج أقصى ما لدى لاعبيه مع تقدير الإمكانات التي يعمل بها ولقد طورنا الناحية الهجومية تدريجيا لاستغلال أقل عدد ممكن من الفرص أمام مرمى المنافس".

وشدد العشري في ختام تصريحاته "الأهم الاستمرارية وإدارة النادي لا تتأخر في المكافآت".

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