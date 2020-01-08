أمير مرتضى: كارتيرون هو من سيحدد احتياجاتنا في يناير.. ونتواصل مع بوطيب

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 22:58

كتب : أحمد شوقي صلاح

كارتيرون - الزمالك

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك إن هناك تنسيق كامل مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتحديد احتياجاته في شهر يناير الجاري.

ويحق للزمالك ضم لاعبا وحيدا خلال الانتقالات الشتوية.

وقال أمير مرتضى: "كارتيرون هو من سيحدد كيف سندعم الفريق وبناء على قراره سنتحرك وأمامنا فرصة لنهاية الشهر الحالي لحسم ما في صالح الفريق".

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وعن خالد بوطيب مهاجم الفريق أوضح "هناك اتصال مستمر معه للاطمئنان عليه عقب خضوعه لجراحة في الركبة".

وأتم "سنجتمع معه عقب الانتهاء من الرحلة العلاجية في الخارج لمعرفة تطورات موقفه بشكل عام".

يذكر أن الزمالك يستعد للقاء زيسكو يوم الجمعة المقبلة في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.

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