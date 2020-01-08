طولان: فايلر رفض عرض إنبي لاستعارة عمار حمدي

قال حلمي طولان المدير الفني لـ إنبي أنه كان يتطلع لاستعارة عمار حمدي لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وصرح طولان قائلا: "عمار حمدي اللاعب الوحيد الذي كنت أريد ضمه من بين لاعبي الأهلي والزمالك".

واستدرك في حديثه لقناة "تايم سبورتس" عقب التعادل مع الاتحاد السكندري "قيل لي إن ريني فايلر يرفض التفريط في عمار ومتمسك باستمراره مع الأهلي".

وأشار لتعاقدات الفريق البترولي "لن نكتفي باستعارة أحمد علي من بيراميدز بل لدينا 3 أماكن أخرى في القائمة".

وأوضح "هناك اتجاه لتدعيم خط الوسط، وكذلك الجناحين إضافة للثنائي محمود قاعود ومحمد بسيوني الذي يبذلان جهدا رائعا".

وعن التعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري واصل "الأداء يتحسن تدريجيا، هناك تنظيم دفاعي يتناسب مع المرحلة الحالية، والتعادل نتيجة عادلة، والمباراة جيدة نسبيا".

وأتم تصريحاته "الاتحاد فريق كبير جدا، وحقق نتائج مبهرة، ويحتل المركز الرابع ولا يقلل منه كبوة بسيطة".

الاتحاد وصل رصيده إلى 21 نقطة من 12 مباراة ليتساوى مع الزمالك الذي له لقاء أقل من زعيم الثغر.

أما إنبي فوصل رصيده لـ16 نقطة ليحتل المركز التاسع ولا يتجاوز الإنتاج وسموحة وحرس الحدود في جدول الترتيب.

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