كرة طائرة – الخسارة من الكاميرون تُنهى آمال منتخب سيدات مصر في التأهل لأولمبياد

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 22:14

كتب : محمد سمير

منتخب مصر السيدات - الكرة الطائرة

خسر منتخب مصر للسيدات أمام الكاميرون بنتيجة 3-0 ليودع التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الكاميرون تفوقت بنتيجة 25-19، 25-22، 25-17 لتختتم مبارياتها برصيد 10 نقاط في صدارة الترتيب.

آمال المنتخب المصري انتهت بعد تحقيق فوز وحيد أمام نيجيريا والخسارة من كينيا والكاميرون.

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وتمتلك كينيا فرصة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 حال الفوز على نيجيريا بأي نتيجة.

وتختتم مصر التي تحتل المركز الثالث في الترتيب مواجهاتها غدا الخميس أمام بوتسوانا.

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