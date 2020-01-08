كرة طائرة – الخسارة من الكاميرون تُنهى آمال منتخب سيدات مصر في التأهل لأولمبياد

خسر منتخب مصر للسيدات أمام الكاميرون بنتيجة 3-0 ليودع التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الكاميرون تفوقت بنتيجة 25-19، 25-22، 25-17 لتختتم مبارياتها برصيد 10 نقاط في صدارة الترتيب.

آمال المنتخب المصري انتهت بعد تحقيق فوز وحيد أمام نيجيريا والخسارة من كينيا والكاميرون.

وتمتلك كينيا فرصة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 حال الفوز على نيجيريا بأي نتيجة.

وتختتم مصر التي تحتل المركز الثالث في الترتيب مواجهاتها غدا الخميس أمام بوتسوانا.

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