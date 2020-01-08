إصابة أحمد علاء بقطع في الرباط الصليبي

أصيب أحمد علاء مدافع الأهلي المعار إلى طلائع الجيش بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء الفريق أمام حرس الحدود الذي أقيم اليوم الأربعاء.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عقب اللقاء إصابته بقطع في الرباط الصليبي بشكل رسمي.

وبالتالي تأكد غياب اللاعب عن الملاعب لستة أشهر ومن المقرر أن يجري العملية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويلعب أحمد علاء لطلائع الجيش معارا من الأهلي لمدة موسم.

وشارك أحمد علاء صاحب الـ26 عاما مع الطلائع الموسم الجاري في تسع مباريات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

ويمتد تعاقد اللاعب مع الأهلي حتى صيف عام 2021.

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