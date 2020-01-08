إنبي والاتحاد يتعادلان لمصلحة الجميع

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 21:33

كتب : FilGoal

إنبي

تعادل إنبي وضيفه الاتحاد السكندري سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في الجولة 12 من الدوري.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة سوى انفراد لرزاق سيسيه في الدقيقة السادسة وراوغ حارس إنبي وسدد لكن مدافع الفريق البترولي إبراهيم يحيى أنقذ فريقه بتشتيت الكرة من على خط المرمى.

وسدد خالد قمر كرة قوية وارتطمت بدفاع إنبي وغيرت اتجاهها ولكن الحارس محمود جاد تصدى لها في النهاية من على خط المرمى.

أخبار متعلقة

خبر في الجول – عرض رسمي جديد من الصفاقسي لاستعارة جيرالدو خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة خبر في الجول - بسبب أفضلية الإقامة.. الأهلي يستمر في هراري ويسافر ليلة مباراة بلاتينيوم

ذلك التعادل جاء لمصلحة الفرق المنافسة لطرفي المواجهة.

لماذا؟

الاتحاد وصل رصيده إلى 21 نقطة من 12 مباراة ليتساوى مع الزمالك الذي له لقاء أقل من زعيم الثغر.

فوز الاتحاد كان سيجعله يتخطى الزمالك ويبتعد أكثر عن بيراميدز صاحب الـ19 نقطة والذي خاض نفس عدد المباريات بواقع 12 لقاء.

أما إنبي فوصل رصيده لـ16 نقطة ليحتل المركز التاسع ولا يتجاوز الإنتاج وسموحة وحرس الحدود في جدول الترتيب.

طالع أيضا

ماذا قال طارق حامد بعد عدم الحصول على جائزة كاف

الإعلان عن موعد انطلاق قناة الزمالك

تذكرتي تعلن فتح حجز تذاكر مباراة الزمالك

"تدريب الإسماعيلي الخطوة الأهم في مسيرتي"

كامل أبو علي يكشف مفاجأة مصرية بشأن "ذا بيست"

إنبي الاتحاد السكندري في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكاي: صفقة بين قطبي ميلانو.. ميلان يقترب من ضم جناح إنتر 11 دقيقة | أوروبا
زيدان: نهائي السوبر؟ لا يهم من نواجه.. وهذه فلسفة الفريق 30 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – الإجهاد قد يبعد محمد عبد الغني عن لقاء الزمالك وزيسكو 32 دقيقة | إفريقيا
الهاتريك الأول.. إيكاردي يقود سان جيرمان لسحق سانت إيتيان بسداسية في الكأس 32 دقيقة | أوروبا
بمشاركة تريزيجيه.. فيلا يعود بتعادل ثمين أمام ليستر في نصف نهائي كأس الرابطة 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في انتظار دربي أو كلاسيكو.. ريال مدريد يمزق خفافيش فالنسيا إلى نهائي السوبر الإسباني ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 ملف - الأفضل في إفريقيا.. جائزة لمصر وصلاح في التشكيل المثالي وماني ملك القارة

قد ينال إعجابك