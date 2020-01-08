إنبي والاتحاد يتعادلان لمصلحة الجميع

تعادل إنبي وضيفه الاتحاد السكندري سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في الجولة 12 من الدوري.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة سوى انفراد لرزاق سيسيه في الدقيقة السادسة وراوغ حارس إنبي وسدد لكن مدافع الفريق البترولي إبراهيم يحيى أنقذ فريقه بتشتيت الكرة من على خط المرمى.

وسدد خالد قمر كرة قوية وارتطمت بدفاع إنبي وغيرت اتجاهها ولكن الحارس محمود جاد تصدى لها في النهاية من على خط المرمى.

ذلك التعادل جاء لمصلحة الفرق المنافسة لطرفي المواجهة.

لماذا؟

الاتحاد وصل رصيده إلى 21 نقطة من 12 مباراة ليتساوى مع الزمالك الذي له لقاء أقل من زعيم الثغر.

فوز الاتحاد كان سيجعله يتخطى الزمالك ويبتعد أكثر عن بيراميدز صاحب الـ19 نقطة والذي خاض نفس عدد المباريات بواقع 12 لقاء.

أما إنبي فوصل رصيده لـ16 نقطة ليحتل المركز التاسع ولا يتجاوز الإنتاج وسموحة وحرس الحدود في جدول الترتيب.

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