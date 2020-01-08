المستحيل ليس ألمانيا.. كروس يهز شباك فالنسيا بهدف "لا نشاهده كل يوم"

سجل الألماني توني كروس هدف التقدم لـ ريال مدريد في شباك فالنسيا في أول مباريات السوبر الإسباني المقامة بالمملكة العربية السعودية.

الألماني دشن أهداف النسخة الأولى من النظام الجديد للبطولة المحلية الإسبانية والتي تشهد مشاركة 4 أندية هم ريال مدريد وفالنسيا وبرشلونة وأتليتكو مدريد. بطريقة رائعة أشبه إلى المستحيلة.

ولأن "المستحيل ليس ألماني" مثل المقولة الشهيرة، هدف كروس جاء بطريقة مستحيلة، إذ سجله مباشرة من ركلة ركنية سددها مباشرة في شباك الحارس خاومي دومينيك الذي تقدم عن مرماه أثناء تنفيذ الكرة.

ويعرف هذا الهدف الذي يسجل من الركلة الركنية بشكل مباشر في المرمى بـ"الهدف الأولمبي".

هدف توني كروس الرائع في شباك فالنسياpic.twitter.com/3SLmtP0Ojj — FilGoal (@FilGoal) January 8, 2020

الألماني البالغ 30 عاما رفع رصيده التهديفي إلى 4 أهداف مسجلا في 3 بطولات رفقة ريال مدريد في 22 مباراة هذا الموسم.

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