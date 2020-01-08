تشكيل ريال مدريد - خماسي وسط لمواجهة فالنسيا في السوبر الإسباني

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 19:54

كتب : FilGoal

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف فاران في خيتافي

دفع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بخماسي وسط في تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا.

إيسكو

النادي : ريال مدريد

فالنسيا
ريال مدريد

ويلعب ريال مدريد ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في البطولة التي تقام بنظام جديد بمشاركة 4 فرق وتقام في السعودية.

وتقام المباراة في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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وجاء التشكيل الذي اعتمد عليه زيدان في مواجهة فالنسيا كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال – سيرجيو راموس – رفاييل فاران – فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – كاسيميرو – إيسكو.

الهجوم: لوكا يوفيتش.

ويلعب الفائز من ريال مدريد وفالنسيا ضد المتأهل من مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد في النهائي.

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